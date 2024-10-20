История "милитаризованной скульптурной композиции": закупка кузова и проблемы Ceļu pārvalde

Мурниеце не помнит, чтобы кто-нибудь из НВС говорил с ней об этом проекте и увеличении стоимости строительных работ во время ее пребывания на посту. "И я понимаю, что требования к таким объектам разрабатывает штаб Вооруженных сил, за каждую такую ​​закупку отвечает человек в штабе Вооруженных сил. Ну, это значит, что всегда был конкретный человек, который занимался этой закупкой, и, я думаю, было бы правильно призвать к ответственности Вооруженные силы и штаб Вооруженных сил", - отметила бывший министр, вернувшаяся в Сейм.

Проблемы продолжили преследовать проект и после времен Мурниеце. В феврале этого года VAMOIC отказался от договора об авторском контроле с Ceļu pārvalde, так как оно его не выполняло. Следует добавить, что уже в октябре 2023 года было объявлено о процессе неплатежеспособности Ceļu pārvalde.

В конце марта этого года был заключен договор на авторский надзор стоимостью 1650 евро с компанией Vertex projekti, которая выступила автором проекта строительства.

Согласно договору, строительные работы должны были завершиться в течение четырех месяцев. В Минобороны поясняют, что они завершены и объект вводится в эксплуатацию. Член правления застройщика R.A.J. Роберт Виллерс смущен волнениями и реакцией чиновников: "Ну, я не знаю, мне как застройщику все это кажется абсолютно неприемлемым. В конце концов, почему никто не додумался спросить этих людей, когда мы были там почти год: что вы здесь строите?".

Виллерс утверждает, что его фирма сделала все согласно проекту строительства и никакие затраты с их стороны существенно превышены не были. Все соответствует ценам, которые были представлены в тендере на закупку.

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