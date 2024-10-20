"Милитаризованная скульптурная композиция" - так в Министерстве обороны назвали установку остова бронетранспортера CVRT на бетонном постаменте у въезда на парковку военной базы в Адажи. Именно с этой целью семь лет назад боевая машина была приобретена в Великобритании за символическую сумму.
История "милитаризованной скульптурной композиции": закупка кузова и проблемы Ceļu pārvalde
Однако расходы на ее установку за последние три года выросли вдвое, превысив 180 тысяч евро. Передача De Facto Латвийского телевидения выяснила, что изначально установка символа механизированной бригады пехотинцев НВС была доверена предприятию Ceļu pārvalde. В последнее время компания больше известна тем, что была оштрафована Советом по конкуренции за предполагаемое участие в картелях, а также тем, что бросила ремонт рижских улиц на полпути из-за неплатежеспособности.
Gate guardian, или "Страж ворот", - так остов бронетранспортера CVRT официально называют в документах. Он был приобретен еще в 2017 году непосредственно с целью установки у военной базы в Адажи. Если сама машина стоила 1500 фунтов, или около 1800 евро, то связанное с ее установкой благоустройство территории обошлось по меньшей мере в сто раз дороже.
Как De Facto пояснили в Минобороны, в 2017 году бронетранспортер CVRT, который уже исчерпал свой технический ресурс и был деактивирован, привезли и передали Национальным вооруженным силам (НВС). В Адажи он и простоял до начала октября этого года, когда был доставлен на место и установлен на постамент с помощью специализированного крана.
Между тем в конце 2020 года Объединенный штаб НВС обратился с просьбой включить этот экологический объект в программу оборонного строительства, после чего были проведены две процедуры закупок - в конце 2021 года и весной 2023 года.
Министр обороны Андрис Спрудс утверждает, что узнал о создании этой "милитаризованной скульптурной композиции" и ее стоимости только на прошлой неделе и сразу же начал официальное расследование: "В общей сложности мы заплатили за этот объект окружающей среды почти 200 000. О вкусах не спорят, но есть много вопросов по поводу его полезности. Я бы сказал так: моя позиция на данный момент, и именно поэтому я предложил это, заключается в том, что я не считаю это хорошим использованием финансовых ресурсов".
Конец октября - крайний срок проведения служебной проверки. Вопросы, требующие уточнения: как принимались решения о реализации проектной идеи, о суммах и процедурах закупок на проектирование и строительство, а также а также о контроле за исполнением этих решений.
Представители НВС в начале недели лишь прокомментировали, что идея возникла путем перенятия традиции у Великобритании и других стран НАТО. Однако позднее более подробные комментарии в связи со служебной проверкой De Facto отказались предоставить как бывший начальник Объединенного штаба Имант Зиедонис, так и командир Леонид Калниньш. Впрочем, Калниньш через пресс-представителя признал, что согласен со мнением министра - расходы на "милитаризованную скульптурную композицию" стоит оценить как неэффективное использование финансовых ресурсов.
Хронология событий, которую De Facto удалось получить от Минобороны уже сейчас, такова. В конце октября 2021 года, когда бушевал Covid-19 и в Латвии был установлен локдаун, Государственный центр оборонных военных объектов и закупок (VAMOIC) объявил закупку на разработку строительных проектов, строительные работы и авторский надзор. В ноябре подали заявки два заявителя, а 14 февраля 2022 года - за 10 дней до полномасштабного вторжения России в Украину - контракт был заключен с компанией Ceļu pārvalde, которая сейчас окружена множеством скандалов.
По телефону бывший гендиректор Ceļu pārvalde Элданиз Мамедов на вопрос, почему предприятие все-таки не осуществило строительные работы, ответил: "Не помню, честно говоря. Это давно было, я никаких комментариев сейчас, к сожалению, вам дать не могу. Я вообще не в Латвии".
Сумма, предусмотренная в контракте, уже составляла 92 тысячи евро без PVN, а, согласно общедоступному проекту контракта, как разработка проекта строительства, так и строительные работы должны были быть завершены Ceļu pārvalde в течение 24 недель. Это означает, что бронетранспортер должен был быть размещен на базе Адажи уже в августе 2022 года. Однако только в середине ноября 2022 года VAMOIC принял проект строительства, разработанный субподрядчиком Ceļu pārvalde - предприятием Vertex Projekti. За него заплачено почти 25 тысяч евро.
Почти весь 2022 год министром обороны был Артис Пабрикс. Он в разговоре с De Facto сначала рассказал, что в его время никакие строительные расходы не утверждались, так как была поддержана только идея НВС. Однако позднее Пабрикс признал, что об изначальных расходах на строительство и удорожании ему ничего не было известно.
На вопрос о том, кажется ли сумма в 92 000 евро на установку бронетранспортера по-прежнему приемлемой, бывший министр ответил: "Я не знаю о таких договорах, и, знаете ли, в обязанности министра не входит следить за тем, какие именно договоры на проектирование дорог или другие работы по благоустройству заключают Национальные вооруженные силы. Я не думаю, что это когда-либо было приоритетом, да и не может быть приоритетом. Я знаю то, что было объявлено публично - что в 2023 году был подписан договор на 180 тысяч. Я думаю, что заключение такого соглашения в 2023 году вообще не должно было быть приоритетом".
Осенью 2022 года уже было ясно, что Пабрикс проводит в должности министра последние месяцы, так как представляемый им список в Сейм не прошел. В самом конце года было утверждено второе правительство Кришьяниса Кариньша, и министром обороны стала Инара Мурниеце. Месяц спустя, в середине января 2023 года, заказчик договорился с Ceļu pārvalde об исключении из договора строительных работ, однако авторский надзор в нем остался. Штрафные санкции применены не были.
В мае 2023 года было утверждено положение о новой закупке на строительные работы, в которой снова участвовали только два претендента, и победу одержало предприятие R.A.J. с предложенной суммой в 153 тыс. евро без PVN. Договор с этим застройщиком был заключен в последние недели правительства Кариньша - в конце августа прошлого года.
Мурниеце не помнит, чтобы кто-нибудь из НВС говорил с ней об этом проекте и увеличении стоимости строительных работ во время ее пребывания на посту. "И я понимаю, что требования к таким объектам разрабатывает штаб Вооруженных сил, за каждую такую закупку отвечает человек в штабе Вооруженных сил. Ну, это значит, что всегда был конкретный человек, который занимался этой закупкой, и, я думаю, было бы правильно призвать к ответственности Вооруженные силы и штаб Вооруженных сил", - отметила бывший министр, вернувшаяся в Сейм.
Проблемы продолжили преследовать проект и после времен Мурниеце. В феврале этого года VAMOIC отказался от договора об авторском контроле с Ceļu pārvalde, так как оно его не выполняло. Следует добавить, что уже в октябре 2023 года было объявлено о процессе неплатежеспособности Ceļu pārvalde.
В конце марта этого года был заключен договор на авторский надзор стоимостью 1650 евро с компанией Vertex projekti, которая выступила автором проекта строительства.
Согласно договору, строительные работы должны были завершиться в течение четырех месяцев. В Минобороны поясняют, что они завершены и объект вводится в эксплуатацию. Член правления застройщика R.A.J. Роберт Виллерс смущен волнениями и реакцией чиновников: "Ну, я не знаю, мне как застройщику все это кажется абсолютно неприемлемым. В конце концов, почему никто не додумался спросить этих людей, когда мы были там почти год: что вы здесь строите?".
Виллерс утверждает, что его фирма сделала все согласно проекту строительства и никакие затраты с их стороны существенно превышены не были. Все соответствует ценам, которые были представлены в тендере на закупку.
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