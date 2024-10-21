По соглашению с прокуратурой баскетбольный тренер Андрис Стельмах был признан виновным в совершении четырех преступлений сексуального характера в отношении одной из его воспитанниц. Суд приговорил его к 400 часам общественных работ. TVNET+ связался с одной из жертв, которая поделилась своими мыслями о приговоре, полученной компенсации и общем ходе расследования.

"Первые ощущения очень сложно описать, потому что с момента возбуждения дела прошло полтора года. Было немного сюрреалистично, когда оглашали приговор - все закончилось быстро и легко. Я еще не успела собраться с мыслями и все понять", - рассказала в беседе с TVNET+ пострадавшая Иева, которая в подростковом возрасте училась у тренера Стельмаха.