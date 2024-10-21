Столичная дума мешает Рижскому русскому театру им. Михаила Чехова выполнять возложенные на него государством задачи, так как препятствует размещению рекламы на русском языке, заявила в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 директор театра Дана Бйорк, сообщает LETA.
Дана Бйорк обвинила Рижскую думу во вредительстве: там препятствуют рекламе на русском языке
По ее мнению, это вредительское и неэтичное поведение, и театр не исключает возможности обратиться в суд. Также театр обратился в Министерство культуры и не исключает обращения в Минюст с просьбой высказать свое мнение.
Бйорк подчеркнула, что реклама важна для работы театра, но из-за действий городской думы у него нет возможности охватить всю аудиторию. Это вызывает у театра озабоченность, поскольку Министерство культуры поручило всем обществам капитала увеличить собственные доходы, чтобы компенсировать сокращение государственных дотаций. Для Рижского русского театра это 405 тыс. евро, что составляет 2% его собственных доходов за 2023 год.
Бйорк отметила, что в 2023 году в театре был рекордный приток зрителей и доходы росли, поскольку были вложены значительные средства в рекламу и работу со зрителями. В настоящее время в городе нет визуальной рекламы спектаклей, так как в последний раз Рижская дума одобрила размещение рекламы 1 августа.
"Затем последовала долгая переписка", - сказала руководитель театра, добавив, что самоуправление также отказалось утвердить русское название театра в Вецриге. Его планировалось разместить маленькими буквами под названием на латышском языке.
"С тех пор мы получаем только ответы, содержание которых сводится к тому, что Рижской думе еще нужно подумать. Другими словами, она просто тянет время", - указала Бйорк.
Она отметила, что с такой же коммуникацией сталкиваются и рекламные агентства, когда речь заходит о размещении рекламы театра.
Директор театра напомнила, что возглавляемое ею учреждение является государственным театром, которому делегирована функция обращаться к русскоязычным зрителям и показывать спектакли на русском языке. "Наш театр с начала войны очень активно выступает за сплочение общества", - подчеркнула она.
Как сообщалось, вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Нацобъединение) призвал внести изменения в нормативные акты, чтобы запретить использование русского языка в городской среде.
Реагируя на жалобы жителей об использовании русского языка в столице, Ратниекс обратился в Министерство юстиции с просьбой дать оценку этой ситуации и предложить изменения в законе о государственном языке или других законодательных актах, создающих правовую основу для такого запрета.
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