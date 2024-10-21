Дана Бйорк обвинила Рижскую думу во вредительстве: там препятствуют рекламе на русском языке

По ее мнению, это вредительское и неэтичное поведение, и театр не исключает возможности обратиться в суд. Также театр обратился в Министерство культуры и не исключает обращения в Минюст с просьбой высказать свое мнение.

Бйорк подчеркнула, что реклама важна для работы театра, но из-за действий городской думы у него нет возможности охватить всю аудиторию. Это вызывает у театра озабоченность, поскольку Министерство культуры поручило всем обществам капитала увеличить собственные доходы, чтобы компенсировать сокращение государственных дотаций. Для Рижского русского театра это 405 тыс. евро, что составляет 2% его собственных доходов за 2023 год.

Бйорк отметила, что в 2023 году в театре был рекордный приток зрителей и доходы росли, поскольку были вложены значительные средства в рекламу и работу со зрителями. В настоящее время в городе нет визуальной рекламы спектаклей, так как в последний раз Рижская дума одобрила размещение рекламы 1 августа.