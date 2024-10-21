С 1 января Latvia.lv откажется от популярного способа входа

В их число входят приложение eParaksts mobile, eID-карта, eParaksts-карта или квалифицированная версия Smart-ID. Также подойдут официальные идентификационные средства стран Европейского союза.

Тем, кто еще не освоил эти способы, Пределис рекомендует заранее позаботиться об установке приложения или получении eID-карты, чтобы избежать проблем с доступом к порталу.

Эти изменения связаны с поправками к постановлениям Кабинета министров, внесенными по запросу Ассоциации финансового сектора. Большинство пользователей, ранее заходивших на Latvia.lv через интернет-банкинг, уже используют Smart-ID, который применяется в коммерческих банках Латвии с 2017 года и доступен для авторизации на государственном портале с прошлого года.

По данным Агентства цифрового развития, за этот год портал посетили более 5,5 миллиона раз с авторизацией. На текущий момент 36% пользователей используют Smart-ID, 24% - электронную подпись, а 40% по-прежнему выбирают интернет-банкинг. Однако с мая заметен спад числа пользователей, авторизующихся через интернет-банки.

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