Фото Женская сборная Латвии завоевала золото на турнире по пауэрлифтингу в Испании

Золотые медали из Мадрида привезли спортсменки Кристина Морскова, президент федерации Карина Багажкова и Дарья Ларина (тренер клуба при федерации).

Сейчас девушки - как участницы и организаторы - готовятся к латвийскому открытому чемпионату по пауэрлифтингу по версии WRPF, который состоится 9-10 ноября в Риге, а в ближайшем будущем могут побороться за призовые места на крупном турнире Арнольда в штате Огайо, США.

WRPF является одной из крупнейших в мире федераций по пауэрлифтингу, она представлена в 73 странах мира, второй год подряд - и в Латвии.

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К участию в латвийском чемпионате официально приглашены звезды мирового пауэрлифтинга Ласло Мезарош (László Mészáros), Малгожата Маликовска-Пикула (Małgorzata Malikowska-Pikula), Eunice Miranda и др.

Как сообщили в WRPF Latvia, Карина Багажкова является мамой троих детей, а Дарья Ларина - мама в декрете, но девушкам это не помешало подготовиться к выступлению и завоевать медали.

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