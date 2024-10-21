Итальянская серфингистка Джулия Манфрини погибла после того, как столкнулась с меч-рыбой во время серфинга в Индонезии, сообщает газета La Gazzetta dello Sport.
Итальянская серфингистка погибла при столкновении с меч-рыбой
Трагедия произошла 18 октября в водах Ментавайских островов на западе Суматры, Индонезия.
Меч-рыба прыгнула в сторону 36-летней Манфрини и ударила ее в грудь.
По данным источника, рядом находились два человека, которые оказали ей первую помощь и доставили в ближайшую больницу, однако жизнь Манфрини спасти не удалось.
Сообщается, что она получила рану груди глубиной около пяти сантиметров.
Подобные случаи в Индийском океане были зафиксированы и ранее.
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