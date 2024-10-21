Итальянская серфингистка погибла при столкновении с меч-рыбой

Трагедия произошла 18 октября в водах Ментавайских островов на западе Суматры, Индонезия.

Меч-рыба прыгнула в сторону 36-летней Манфрини и ударила ее в грудь.

По данным источника, рядом находились два человека, которые оказали ей первую помощь и доставили в ближайшую больницу, однако жизнь Манфрини спасти не удалось.

Сообщается, что она получила рану груди глубиной около пяти сантиметров.

Подобные случаи в Индийском океане были зафиксированы и ранее.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!