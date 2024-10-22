Гражданин Эстонии приехал интернет-знакомой в Луганскую область Украины и теперь просит журналистов спасти его из рабства на оккупированной Россией земле. Он рассказал Rus.Postimees о том, как его избивают в семье, где главным является офицер ФСБ, как его готовят к отправке на фронт, как ему удалось сохранить выход в интернет и почему он не может выполнить рекомендации МИД, чтобы вернуться в Нарву. Его мать уверена, что он все это выдумал и помогать ему не намерена, сообщает Rus.Postimees.

Эстонец познакомился в интернете с женщиной, которая живет в оккупированной Россией Луганской области Украины. Мужчина, который до этого никогда не видел свою пассию, отправился к ней, чтобы начать совместную жизнь и заняться воспитанием ее детей. Спустя месяц документы эстонца были уничтожены, а сам он оказался в рабстве. Его избивают, заставляя выполнять грязную работу. Пленник утверждает, что его готовят к отправке на фронт. Он просит помощи и у дипломатов, и у журналистов.

Мобильный телефон он сохранил, заявив своим мучителям, что потерял его, но убежать не может, так как отец возлюбленной - сотрудник ФСБ. Родственники семьи, куда эстонца завела любовь из TikTok, работают в местной оккупационной администрации. В интернет пленник выходит через домашнюю сеть WiFi по утрам, пока его еще не выгоняют на работу. Rus.Postimees поговорил со всеми, до кого смог достучаться.