В России при загадочных обстоятельствах погиб очередной олигарх

Как отмечает российское независимое издание "Новая газета Европа", 64-летний мужчина в день смерти "завтракал вместе с родственниками и и был в нормальном расположении духа".

С 1996 по 2007 год Рогачев работал в нефтеперерабатывающей компании "ЮКОС", принадлежавшей российскому оппозиционеру Михаилу Ходорковскому. Ходорковский был арестован и приговорен к тюремному заключению по обвинению в политически мотивированных преступлениях в связи с публичной критикой Владимира Путина.

Предприятие обанкротилось в 2007 году, и в 2013 году Путин помиловал Ходорковского.

Как уже сообщалось, в начале октября недалеко от Москвы был найден труп близкого соратника Путина Константина Завизенова. У него с Путиным были тесные финансовые связи.

Тело Завизенова было найдено его сыном в загородном доме в Истринском районе Москвы. Российские "правоохранительные" органы заявили, что первоначально смерть была признана самоубийством, однако впоследствии эта версия была поставлена под сомнение.

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