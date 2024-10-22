Моди предложил посредничество Индии на переговорах РФ с Украиной

Нарендра Моди посещал Москву ранее в июле текущего года и Киев - в августе. Во время этих поездок он также предлагал Индию на роль посредника в переговорах между воюющими сторонами.

Развитие БРИКС как организации

Трехдневный саммит БРИКС, который стартовал в Казани 22 октября, - 16-ый по счету с момента создания этой организации по инициативе России в 2006 году. За 18 лет существования БРИКС к объединению Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР в качестве полноправных участников присоединились еще четыре страны.

Власти РФ заверяют, что интерес к организации растет - о сотрудничестве "в разной форме" заявили 34 государства, в том числе страны СНГ, Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии.

Ожидается, что в саммите БРИКС в Казани примут участие генсек ООН Антониу Гуттериш, а также представители более двух десятков стран, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Для Гуттериша это первая поездка в Россию с апреля 2022 года.

На саммите планируется, кроме прочего, обсудить расширение блока в формате БРИКС+, что позволит повысить экономическое и политическое значение этой организации. В условиях изоляции Россия рассматривает эту организацию как способ для обхода санкций, пояснили DW эксперты.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!