Семья, проживающая в многоквартирном доме на улице Илукстес в Риге, уже долгое время сталкивается с влажностью и плесенью, сообщает передача Bez tabu телеканала TV3.
Рижане приобрели квартиру несколько лет назад, чтобы свить там семейное гнездо.
"Мы живем здесь третий год. Эта проблема - каждый год. Раньше не было ребенка - смирялись. В этом году родился ребенок, и теперь это уже реально помеха. В квартире влажность, в кухне на потолке плесень. Черная, совершенно черная. Окна потеют, у окон все в плесени, каждый день нужно убирать конденсат. Резинки на окнах в плесени. Мы тоже болеем. У мужа больничный из-за дыхательных путей: кашляет, болит горло. У ребенка тоже воспаление и кашель, был и бронхит", - рассказала жительница квартиры Татьяна.
Семья считает, что влажность в квартире возникает из-за того, что не работает вентиляционная система.
Инспеция здравоохранения подчеркивает - если долгое время дышать воздухом с плесенью, могут возникнуть различные проблемы со здоровьем.
Семья сообщила Rīgas namu pārvaldnieks о влажности в конце сентября, однако RNP к середине октября так и не начало решать проблему. Впрочем, после вмешательства передачи представители домоуправа провели обследование и превентивные действия.
Подробнее смотрите в сюжете передачи:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!