"Мы живем здесь третий год. Эта проблема - каждый год. Раньше не было ребенка - смирялись. В этом году родился ребенок, и теперь это уже реально помеха. В квартире влажность, в кухне на потолке плесень. Черная, совершенно черная. Окна потеют, у окон все в плесени, каждый день нужно убирать конденсат. Резинки на окнах в плесени. Мы тоже болеем. У мужа больничный из-за дыхательных путей: кашляет, болит горло. У ребенка тоже воспаление и кашель, был и бронхит", - рассказала жительница квартиры Татьяна.