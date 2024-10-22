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Aleksandrs Ovsjaņņikovs

В Дрейлини наркоторговец уверял полицейских, что торгует "легальной" марихуаной

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Марихуана
Марихуана Фото: Postmodern Studio/Shutterstock

Проверяя отдаленные уголки Дрейлини, сотрудники муниципальной полиции Ропажского края обнаружили застрявший в грязи автомобиль Volkswagen. Сидящий в ней мужчина показался подозрительным - он признался, что употреблял алкоголь, однако его поведение свидетельствовало об употреблении наркотиков. После задержания он признался, что торгует наркотическими вещества и "нормально" на этом зарабатывает, сообщает передача Degpunktā.

Мужчина сказал стражам порядка, что ждет друга-водителя. У самого у него запрет на получение прав.

Когда стражи порядка нашли в машине похожее на марихуану вещество, мужчина указал, что это - CBD, и пояснил, что им торговать можно. Потом были найдены также сильные медикаменты и белый порошок - задержанный утверждал, что это было раскрошенное лекарство от головной боли.

На место происшествия прибыли сотрудники Госполиции. Начат уголовный процесс, ведется досудебное расследование.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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