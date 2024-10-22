В Дрейлини наркоторговец уверял полицейских, что торгует "легальной" марихуаной

Мужчина сказал стражам порядка, что ждет друга-водителя. У самого у него запрет на получение прав.

Когда стражи порядка нашли в машине похожее на марихуану вещество, мужчина указал, что это - CBD, и пояснил, что им торговать можно. Потом были найдены также сильные медикаменты и белый порошок - задержанный утверждал, что это было раскрошенное лекарство от головной боли.