Ратифицировавшие Гаагскую конвенцию страны впредь не смогут подавать в Латвии заявления на русском языке

Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию в Европе и общую позицию международного сообщества, необходимо исключение 3-й статьи из Закона о ратификации, предусматривающей принятие ходатайств о правовой помощи иностранного государства и на русском языке, отметили в Минюсте.

При исключении 3-й статьи Закона о ратификации сохраняются возможности любого государства-участника конвенции подавать документы на латышском, английском или французском языках.

Гаагская конвенция от 18 марта 1970 года о получении доказательств в иностранных государствах по гражданским или коммерческим делам является одной из наиболее широко применяемых в международном отношении конвенций, регулирующих правила получения доказательств в иностранных государствах по гражданским или коммерческим делам.

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