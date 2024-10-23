Видео Леброн и Бронни стали первым дуэтом "отец - сын" в истории НБА

"Лейкерс" победили "Миннесота Тимбервулвз" со счетом 110:103 (22:23, 33:19, 27:32, 28:29).

Джеймсы одновременно вышли на поле за четыре минуты до конца второй четверти.

39-летний Леброн начал игру в основном составе и отыграл уже 13 минут, а 20-летний Бронни вышел на поле впервые.

Видео: Леброн и Бронни выходят на площадку

LeBron James.

Bronny James.



The first father-son duo to play together in the NBA! pic.twitter.com/naadFLoPmh — NBA (@NBA) October 23, 2024

Леброн Джеймс является лучшим бомбардиром НБА за всю историю, а Бронни был выбран "Лейкерс" под 55-м номером на драфте НБА летом. Они первые отец и сын, которые одновременно играют в НБА и в одной команде.

"Не беспокойся об ошибках. Просто иди и усердно работай", - сказал отец сыну на скамейке запасных перед выходом на площадку.

Леброн и Бронни вместе провели на площадке две с половиной минуты, при этом Леброн-младший покинул ее за 79 секунд до перерыва и не вернулся в игру.