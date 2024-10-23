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Видео Леброн и Бронни стали первым дуэтом "отец - сын" в истории НБА

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Леброн и Бронни стали первым дуэтом "отец - сын" в истории НБА
Леброн и Бронни стали первым дуэтом "отец - сын" в истории НБА Фото: AP/Scanpix

Леброн и Бронни Джеймсы во время матча НБА во вторник, 22 октября, в Лос-Анджелесе, стали первым дуэтом "отец - сын", вышедшим на площадку. Их команда "Лос-Анджелес Лейкерс" открыла сезон победой.

"Лейкерс" победили "Миннесота Тимбервулвз" со счетом 110:103 (22:23, 33:19, 27:32, 28:29).

Джеймсы одновременно вышли на поле за четыре минуты до конца второй четверти.

39-летний Леброн начал игру в основном составе и отыграл уже 13 минут, а 20-летний Бронни вышел на поле впервые.

Видео: Леброн и Бронни выходят на площадку

Леброн Джеймс является лучшим бомбардиром НБА за всю историю, а Бронни был выбран "Лейкерс" под 55-м номером на драфте НБА летом. Они первые отец и сын, которые одновременно играют в НБА и в одной команде.

"Не беспокойся об ошибках. Просто иди и усердно работай", - сказал отец сыну на скамейке запасных перед выходом на площадку.

Леброн и Бронни вместе провели на площадке две с половиной минуты, при этом Леброн-младший покинул ее за 79 секунд до перерыва и не вернулся в игру.

Леброн-старший набрал 16 очков, сделал пять подборов и четыре передачи менее чем за 35 минут на площадке, а Бронни за две минуты и 41 секунду на площадке не забросил один двухочковый и один трехочковый, сделал один подбор и получил показатель - 5.

Видео: Лучшие моменты матча

Саванна Джеймс, жена Леброна и мать Бронни, также наблюдала за игрой. "Это было очень приятно, - сказал Леброн на тренировке во вторник утром. - Предсезонная подготовка, тренировки, каждый день помогают ему узнать, что такое профессиональная жизнь и как готовиться каждый день как профессионалу".

Летом 2023 года у Бронни Джеймса во время тренировки за команду Университета Южной Калифорнии случилась остановка сердца. До этого он был кандидатом в первую десятку драфта НБА.

Ожидается, что Бронни проведет большую часть следующего сезона в фарм-клубе "Лейкерс" из G-лиги "Саут Бэй Лейкерс", однако один факт, что юному Джеймсу дали шанс свидетельствует о вере "Лейкерс" в потенциал спортсмена.

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