Скончался бывший тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев

Васильев был главным тренером сборной Латвии с 1999 по 2001 год, помог ей занять восьмое место на чемпионате мира 2000 года в Санкт-Петербурге и квалифицироваться на Олимпийские игры 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

Васильев также тренировал сборную в олимпийском отборочном турнире 2018 года, сменив Леонида Береснева перед самым началом турнира.

За свою карьеру Васильев тренировал команды высшей лиги Германии (DEL) "Крефельд Пингвин", дортмундский EHC, а также латвийские клубы "Рига 2000" и "Земгале/LLU".

За свою хоккейную карьеру Васильев выступал за рижский RVR и рижское "Динамо".

Его брат Эдмунд Васильев также был тренером и игроком в хоккей. Тренером стал и его сын Герберт Васильев, сделавший серьезную карьеру профессионального хоккеиста в Германии и Северной Америке.

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