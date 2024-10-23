В среду, 23 октября, в возрасте 72 лет скончался бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев, сообщает Латвийская ассоциация поддержки ветеранов хоккея Hokeja atbalstam.
Скончался бывший тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев
Васильев был главным тренером сборной Латвии с 1999 по 2001 год, помог ей занять восьмое место на чемпионате мира 2000 года в Санкт-Петербурге и квалифицироваться на Олимпийские игры 2002 года в Солт-Лейк-Сити.
Васильев также тренировал сборную в олимпийском отборочном турнире 2018 года, сменив Леонида Береснева перед самым началом турнира.
За свою карьеру Васильев тренировал команды высшей лиги Германии (DEL) "Крефельд Пингвин", дортмундский EHC, а также латвийские клубы "Рига 2000" и "Земгале/LLU".
За свою хоккейную карьеру Васильев выступал за рижский RVR и рижское "Динамо".
Его брат Эдмунд Васильев также был тренером и игроком в хоккей. Тренером стал и его сын Герберт Васильев, сделавший серьезную карьеру профессионального хоккеиста в Германии и Северной Америке.
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