Нападение на штаб-квартиру Turkish Aerospace под Анкарой: 5 погибших, власти подозревают курдских сепаратистов

Как сообщали турецкие СМИ, нападавшие прибыли к предприятию во время пересменки охраны.

Они привели в действие взрывное устройство, после чего началась перестрелка.

Персонал штаб-квартиры TUSAŞ, которая является режимным объектом, пришлось срочно эвакуировать в убежища.

На кадрах с места событий были видны клубы дыма и сильный пожар.

На место были направлены пожарные и медицинские бригады, а также полиция и спецназ.

Сообщалось, что СМИ, которые показывали кадры с места происшествия в прямом эфире, позднее были вынуждены остановить трансляцию по требованию властей.

В соцсетях появились кадры, снятые камерами наблюдения внутри и снаружи здания, на которых можно было разглядеть лица нападавших.

Местные СМИ также публиковали фотографии оружия, обнаруженного после их убийства: автоматов, пистолетов, боеприпасов к ним и взрывчатки.

"Против турецкой аэрокосмической промышленности было совершено террористическое нападение", — написал ранее в соцсети X глава МВД Али Ерликая.

Мэр Анкары Мансур Явас сказал, что глубоко опечален нападением.

"Я желаю божьей милости нашим мученикам и скорейшего выздоровления раненым. Мы осуждаем терроризм. Примите мои соболезнования".

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что провел разговор с Эрдоганом и заявил о поддержке Анкары со стороны альянса.

"Я только что говорил с президентом Эрдоганом о теракте в Анкаре. Мое послание было ясным: НАТО поддерживает Турцию", — написал Рютте в соцсети X.