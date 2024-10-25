Новый рекорд и невезение - RFS достойно сыграл против грозного "Айнтрахта"

Матч прошёл на стадионе "Дойче банк Парк" во Франкфурте и завершился минимальной победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 79-й минуте забил шведский футболист Хуго Ларссон.

За матчем с трибун наблюдали лично 56 600 зрителей - это рекорд посещаемости в истории латвийского клубного футбола.

Напомним, в первом туре RFS в Бухаресте уступил ФКСБ со счётом 1:4, а во втором сенсационно отобрал очки у турецкого "Галатасарая" (1:1). RFS набрал одно очко в трёх играх и на данный момент находится на 30-й позиции в турнирной таблице.

Следующий матч в Лиге Европы RFS проведёт 7 ноября дома против "Андерлехта" (Бельгия).

Затем 28 ноября дома против клуба ПАОК из Греции, 12 декабря выездная игра против израильского "Маккаби", 23 января домашний матч против "Аякса" (Нидерланды), а ещё неделей позже клуб сыграет на выезде с киевским "Динамо".

Израильский и украинский клубы проведут домашние матчи за пределами своих стран.

Напомним, RFS впервые в своей истории играет в основном раунде Лиги Европы. Ранее этого удавалось добиться только одной команде в истории балтийского футбола - футбольному клубу "Вентспилс" в 2010 году.

Лига Европы считается вторым по значимости турниром для футбольных клубов, входящих в УЕФА.

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