На этой неделе российский диктатор Владимир Путин празднует дипломатическую победу - на саммит БРИКС в Казань приехали лидеры более 20 стран. Однако сам Путин в последнее время появляется за рубежом редко, поскольку в марте прошлого года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест в связи с депортацией украинских детей, что является военным преступлением.

Теоретически это означает, что страны, подписавшие Римский статут МУС, должны арестовать Путина, как только он ступит на их территорию. Но реальность другая. В сентябре этого года российский диктатор посетил Монголию - страну-член суда. Вместо того, чтобы арестовать Путина за военные преступления, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух расстелил перед ним красную дорожку.

Раньше Путин был более осторожным. В июле прошлого года он не присутствовал на саммите БРИКС в ЮАР (которая также является членом МУС), а присоединился к нему удаленно. Бет Ван Шаак, посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия по глобальному уголовному правосудию, объясняет, что выбор Путина - в какую страну он осмелится поехать, а в какую нет - зависит от внутриполитической ситуации в конкретном государстве.

"Если бы я была Путиным или его юрисконсультом, я бы посоветовала ему быть очень осторожными при поездках в страны-члены МУС.