Фьюри рассказал про личную трагедию, о которой он узнал за день до боя с Усиком

В мае 2024 года Усик победил Фьюри по очкам и стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе с 1999 года.

Жена британского боксера Пэрис была на шестом месяце беременности. Она не хотела рассказывать ему о произошедшем, но боксер все понял сам, когда она не смогла приехать на бой.

"Она была на шестом месяце беременности, так что это был не маленький выкидыш", - вспоминает Фьюри. - "Ей пришлось физически рожать мертвого ребенка в одиночку, пока ее муж был за границей. Я не могла быть с ней в то время, и это тяжело для меня".

"Нехорошо проходить через такое в одиночку..."

Хотя Фьюри еще до боя понял, что Пэрис потеряла ребенка, подтверждение боксер получил только после возвращения домой.

Однако британский тяжеловес категорически отрицает, что личная трагедия повлияла на его выступление в поединке с Усиком.

"Это не оправдание, ни в коем случае. Я делаю то, что должен делать на ринге. Я не думаю ни о чем другом, когда я в бою. Ничто за пределами ринга не имеет значения, нет никаких эмоций".

У Тайсона и Пэрис семеро совместных детей. Жена боксера ждала их пятого сына. Это был не первый ее выкидыш. Тайсон признался, что не хотел бы пройти через это снова.

21 декабря 2024 года Фьюри и Усик во второй раз встретятся друг с другом, чтобы побороться за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе.

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