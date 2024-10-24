Видео Древний мир духов: В Этнографическом музее открывается новая световая тропа

Как сообщается на сайте мероприятия, помощью более 20 инсталляций, звуковых, световых и проекционных историй посетителям будет предложено заглянуть в мифический мир древних латышей и узнать, кто такие духи, как наши предки отмечали время духов, каковы были поверья и традиции.

Длина тропы, которая будет вести вдоль необычно освещенной экспозиции музея, составит более километра. Истории, разворачивающиеся на этом пути, разработаны фольклористами Этнографического музея. Световые объекты создаются опытной командой Ziemas Gaismas dārzs, латвийскими художниками по свету и создателями видеоконтента. Настроение на тропе создадут народные песни, записанные специально для этого мероприятия, а также будет работать кафе.

Световые объекты расскажут о хрупкой, но мощной связи людей с божественным миром, традициях и знаниях времени духов, об осознании, принятии и наследовании миропорядка и законов жизни. Это время всегда отмечали, поминая ушедших предков. Духи приходят к нам в этот период как невидимые помощники, как внутренние, едва ощутимые советчики, как свои.

Представления на осенней световой тропе Veļi Brīvdabas muzejā будут проходить каждый день с 25 октября по 3 ноября, в 19:00, 20:00 и 21:00, а также в 18:00 с 27 октября. Стоимость билетов без скидок составляет 15 евро.

Видео: Световая тропа Veļi Brīvdabas muzejā

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