"Мягко говоря, шок!". Шеф-повар John Chef's Hall - о звезде Michelin

Кристап Силис, шеф-повар John Chef's Hall, рассказал агентству LETA, что получение звезды Michelin стало для него сюрпризом, поскольку заведение открылось только в июне 2024 года.

"Мягко говоря, это шок", - сказал Силис, добавив, что, открывая основной ресторан John почти четыре года назад, он был уверен, что звезды Michelin никогда не появятся в Латвии и что ни у него, ни у его команды не будет возможности получить этот знак.

Силис отметил, что его цель не в том, чтобы получить в будущем еще одну звезду, а в том, чтобы стремиться быть лучше и добиваться все более высокого качества.

В свою очередь Эрик Дрейбантс, владелец и шеф-повар ресторана Pavāru māja, сохранившего "Зеленую звезду" Michelin с прошлого года, рассказал LETA, что очень рад, что ресторану удалось это сделать, так как он продолжает инвестировать в новое и более экологичное оборудование: построены теплицы и проведены другие работы.

Как уже было объявлено, в последний гид Michelin Selected Restaurants вошли пять новых латвийских ресторанов: B7, Babo, Lowine, Seasons и Stage 22.

Сохранили свои места в путеводителе рестораны Tauro, Zoltners, Mo, 3 pavāri, Whitehouse, 36.līnija, John, COD, Le Dome, Chef's Corner, Barents Coctails & Seafood, Barents, Aqua Luna, Entresol, Ferma, Neiburgs, Tails, H.E.Vanadziņš, Akustika, KEST и Riviera.

Премия Bib Gourmand, присуждаемая ресторанам, предлагающим отличную еду по доступной цене, досталась прошлогодним победителям - Snatch, Shōyu и Milda.

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