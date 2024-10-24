Видео Пассажиру airBaltic стало плохо во время полета. Программа выяснила, почему на борту нет лекарств

"Там было много пластырей, марлевых повязок, корвалола, валокардина... Из всего, что было в этой коробке, а она была довольно большой, пригодился только парацетамол, потому что он снимает головную боль. Я попросила их посмотреть каптоприл, который снимет давление. Его не было... Аптечка была неполной", - сказала врач.

К счастью, у других пассажиров были лекарства, которые помогли женщине почувствовать себя лучше. Однако врач не понимает, почему аптечка оказалась такой маленькой.

Однако в airBaltic утверждают, что содержимое аптечки соответствует нормам и одобрено Агентством гражданской авиации. В данной ситуации все сделано согласно разработанным рекомендациям.

"Лекарства, которые есть у нас в аптечке, предназначены от диареи, головных болей, заложенности носа, что может облегчить пассажирам полет и достижение пункта назначения. Если бы пассажиру стало хуже, было бы принято решение о посадке самолета в ближайшем аэропорту", ​​- объяснил представитель airBaltic Гатис Станга.