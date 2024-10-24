Киев: первые подразделения солдат КНДР прибыли в Курскую область

Северокорейские солдаты проходят подготовку на пяти полигонах на востоке России, в том числе под Уссурийск и Улан-Удэ.

По данным ГУР, численность северокорейских солдат, дислоцированных в России, в настоящее время составляет около 12 000 человек.

"На слаживание военных из Северной Кореи, которых Россия намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель. По оценкам ГУР МО Украины, численность переброшенных в Россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них 500 офицеров и три пхеньянских генерала", - сказано в сообщении.

В ГУР также заявили, что отправленных в Россию солдат комплектуют амуницией, постельными принадлежностями, зимней одеждой и обувью, а также средствами гигиены.

Москва назначила заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова ответственным за подготовку и адаптацию северокорейских солдат.

В четверг, 24 октября, российский диктатор Владимир Путин не стал отрицать, что северокорейские войска находятся в России.

"Но что и как мы будем делать, это уже наше дело", - сказал Путин.

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