Первые подразделения северокорейских солдат, прошедших подготовку на полигонах на востоке России, уже прибыли в зону боевых действий и были замечены в Курской области России в среду, 23 октября, сообщило Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны Украины.
Киев: первые подразделения солдат КНДР прибыли в Курскую область
Северокорейские солдаты проходят подготовку на пяти полигонах на востоке России, в том числе под Уссурийск и Улан-Удэ.
По данным ГУР, численность северокорейских солдат, дислоцированных в России, в настоящее время составляет около 12 000 человек.
"На слаживание военных из Северной Кореи, которых Россия намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель. По оценкам ГУР МО Украины, численность переброшенных в Россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них 500 офицеров и три пхеньянских генерала", - сказано в сообщении.
В ГУР также заявили, что отправленных в Россию солдат комплектуют амуницией, постельными принадлежностями, зимней одеждой и обувью, а также средствами гигиены.
Москва назначила заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова ответственным за подготовку и адаптацию северокорейских солдат.
В четверг, 24 октября, российский диктатор Владимир Путин не стал отрицать, что северокорейские войска находятся в России.
"Но что и как мы будем делать, это уже наше дело", - сказал Путин.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!