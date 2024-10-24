Суд в Гааге признал Монголию нарушительницей из-за неспособности арестовать Путина

Российский диктатор посетил Улан-Батор в начале сентября, несмотря на ордер на арест, выданный Гаагским судом за предполагаемую незаконную депортацию и отправку детей с Украины в Россию.

"МУС признал, что Монголия, не арестовав Путина, когда он находился на ее территории, и не передала его суду, не выполнила просьбу МУС сотрудничать в этом отношении вопреки положениям Римского статута, тем самым препятствуя суду выполнять свои функции и полномочия", - сказано в заявлении.

Римский статут, подписанный всеми государствами-участниками, требует от государств задерживать разыскиваемых подозреваемых.

"Государства-участники и страны, признающие юрисдикцию суда, обязаны задерживать и экстрадировать лиц, на которых распространяются ордера МУС, независимо от их официального положения или гражданства", - заявили судьи МУС.

"Учитывая серьезность отказа Монголии сотрудничать с судом, МУС счел необходимым передать этот вопрос на рассмотрение Ассамблеи государств-участников", - добавили в суде.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина.

В нем говорится, что есть "разумные основания полагать", что Путин несет "ответственность за военное преступление - незаконную депортацию украинских детей в Россию!.

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