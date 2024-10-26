Почему не все европейские клубы поддержали бойкот Беларуси?

После начала войны в Украине в 2022 году многие виды спорта исключили российские и белорусские команды из соревнований. Однако в футболе белорусским сборным и клубам позволили продолжать участвовать в турнирах. Некоторые команды, в том числе сборная Эстонии по пляжному футболу, отказались играть против них и понесли за это последствия.

Клуб HJK также не мог отказаться от игры, если не хотел быть исключенным из лиги. HJK выиграл со счетом 1:0, но, например, эстонский игрок Кевор Палуметс на поле не вышел.

Postimees обратился к Эстонскому футбольному союзу с вопросом, почему в Европе нет единого фронта против Беларуси, который мог бы оказать давление на УЕФА. Оказалось, что такого фронта действительно нет.

"С 24 февраля 2022 года от игр против белорусских команд отказались три сборные: сборные Эстонии и Литвы по пляжному футболу среди мужчин и женская сборная Литвы. Все остальные игры состоялись", - сообщил директор по развитию ЭФС Михкель Уйболехт.