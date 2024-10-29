Видео Жители дома в Иманте недовольны, что прохожие выбрасывают мусор в их контейнеры

Лигита говорит, что контейнерами пользуются не только жители дома, но и те, кто проходит мимо. Они оставляют у контейнеров и шины, и строительный мусор.

Представитель Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Эвия Пасталниеце, объясняет, что они будут искать решение этой проблемы. Жители 7 домов выбрасывают отходы в эти контейнеры. Сбор отходов организуется ежедневно, а дополнительные контейнеры были заказаны на следующий день после того, как «программа побывал по этому адресу.

Одним из решений, предлагаемых RNP, является создание подземных контейнеров для отходов, но это должно быть согласовано с компанией по вывозу мусора.

Представитель CleanR подтверждает, что одним из решений было бы создание подземных контейнерных площадей. На данный момент в Риге установлено 43 площадки, но к концу года ожидается, что их будет около 80.

Представитель CleanR подтвердила, что жители действительно могут быть оштрафованы за неправильную сортировку отходов.

Она также призвала жителей сообщать в полицию, если они застанут кого-то, кто выбрасывает мусор в чужой контейнер.

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