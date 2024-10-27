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"Жертвы российской спецоперации". Президент Грузии Зурабишвили отказалась признать результаты выборов

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BBC
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: BBC News

​Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты парламентских выборов, состоявшихся в субботу. «Это то же самое, что признать подчинение Грузии России», — оценила она официальные итоги голосования, по которым правящая партия «Грузинская мечта» получает 54% голосов. После встречи с представителями оппозиционных партий Зурабишвили анонсировала протестный митинг, который состоится в понедельник в центре Тбилиси.

«Жертвы российской спецоперации»

Зурабишвили на специальной пресс-конференции в воскресенье вечером заявила, что не признает официальные результаты выборов.

«Я не признаю эти выборы. Эти выборы не могут быть признаны, — сказала она на брифинге. — Это то же самое, что признание приход сюда России, подчинение Грузии России».

Она считает, что результаты голосования были «тотально сфальсифицированы» в пользу «Грузинской мечты». Поэтому она призвала граждан принять участие в протестах, которые состоятся в понедельник вечером.

«Мы были свидетелями и жертвами, можно сказать, российской спецоперации, одной из новых форм гибридной войны против нашего народа, нашей страны», — заключила Зурабишвили.

«Грузинская мечта» отрицает обвинения в том, что она занимает пророссийскую позицию, позиционируя себя как партию мира, которая стремится договориться с Москвой.

Президент, которая сама избиралась при поддержке «Грузинской мечты», но позднее выражала мнение, что партия ведет страну к изоляции, назвала себя «единственным оставшимся в стране независимым институтом».

Официальные итоги

По официальным данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Грузинская мечта» остается у власти на четвертый срок и получает большинство мест в парламенте. По итогам подсчета более 99% участков она набирает 53,9%, что позволяет ей сформировать правительство.

Бидзина Иванишвили и представители правящей партии на фоне фейерверка
Бидзина Иванишвили и представители правящей партии на фоне фейерверка Фото: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP

Это больше, чем на предыдущих парламентских выборах — в 2020 и в 2016 году. Тогда «Мечта» получила менее половины голосов избирателей по пропорциональной системе, но победила почти во всех одномандатных округах.

Кроме «Грузинской мечты», в парламент официально проходят еще четыре оппозиционные силы. Это объединения «Коалиция за перемены», «Единство — Национальное Движение», «Сильная Грузия» и партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию».

Остальные тринадцать партий не преодолевают 5% избирательный барьер, необходимый для получения мест в парламенте.

Председатель избирательной комиссии Георгий Каландаришвили назвал прошедшую субботу днем исторического значения.

«Активность избирателей и тот факт, что процесс прошел фактически без помех, подтверждают, что избирательная администрация организовала выборы в соответствии с международными стандартами», — уверен Каландаришвили.

Данные ЦИК близки к экзитполу, проведенному по заказу проправительственного телеканала Imedi: согласно его данным, правящая партия получала 56%.

Но результаты сильно отличаются от экзитполов, которые проводились по заказу оппозиционных телеканалов Mtavari и Formula, согласно которым оппозиция в сумме получала больше мандатов, чем «Мечта».

Реакция оппозиции после публикации официальных результатов демонстрирует, что партии оказались не готовы к такому развитию событий, сказали опрошенные Би-би-си эксперты. Независимые наблюдатели рассказали, что ранее в стране никогда не возникало случаев, когда одну из сторон подозревали в подтасовке более 5% голосов.

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«Конституционный переворот»

Тина Бокучава обвинила Иванишвили в том, что он «украл победу и европейское будущее у грузинского народа»
Тина Бокучава обвинила Иванишвили в том, что он «украл победу и европейское будущее у грузинского народа» Фото: VANO SHLAMOV/AFP

После объявления результатов экзитполов как «Грузинская мечта», так и оппозиция праздновали победу.

«Это редкий случай в мире, когда одна и та же партия достигает таких успехов в такой сложной ситуации», — заявил после опубликования данных экзитполов основатель и председатель правящей партии Бидзина Иванишвили, который до выборов рассчитывал завоевать конституционное большинство в 75% и благодаря этому запретить все оппозиционные силы, которые выступят против «Мечты» на выборах.

Именно Иванишвили в оппозиции обвиняют теперь в «похищении победы грузинского народа».

«Центральная избирательная комиссия выполнила грязное поручение Иванишвили и объявила результаты, которые показывают, что олигарх Иванишвили украл победу у грузинского народа и тем самым украл европейское будущее», — заявила первый номер «Единства — Национальное Движение» Тинатин Бокучава.

С аналогичным заявлением выступили и в «Коалиции за перемены» — объединении нескольких оппозиционных сил.

«Это конституционный переворот. „Грузинская мечта“ — автор конституционного переворота, и за это „Грузинская мечта“ обязательно понесет ответственность так, как это предусмотрено законом. Но когда это случится, „Грузинской мечте“ придется признать победу оппозиции», — заявил после появления предварительных результатов лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.

По его словам, обе респектабельные организации — Edison Research и HarrisX, которые провели экзитполы для грузинских прооппозиционных телеканалов, готовы пройти международный аудит результатов.

Еще один лидер коалиции Элене Хоштария анонсировала уличные акции в воскресенье: «Мы переходим к непрерывному протесту».

В «Сильной Грузии», другом оппозиционном альянсе, поддержали своих коллег, добавив, что будут продолжать борьбу всеми законными и демократическими способами.

О каких нарушениях говорит оппозиция

В партии «За Грузию» заявили о системных нарушениях, которые прямо повлияли на результаты выборов.

Представитель партии Натии Мезвришвили среди нарушений назвала изъятие удостоверений личности у оппозиционно настроенных граждан для того, чтобы с их документом проголосовали другие, и подкуп избирателей. По ее словам, у партии есть доказательства таких нарушений.

Замдиректора Transparency International Georgia Георгий Ониани пояснил суть похожей схемы — «аренды документов»: «Накануне выборов людей просят отдать на сутки свои удостоверения личности в обмен на денежное вознаграждение. В некоторых случаях по этим удостоверениям потом голосуют другие люди, в других — просто фиксируется неявка».

О серьезных нарушениях заявила и наблюдательная миссия «Мой голос», в которой объединились 30 неправительственных организаций.

Здесь составили более 200 жалоб в связи с нарушениях на избирательных участках и заявили, что предварительные результаты, обнародованные ЦИК, не отражают волю избирателей.

Наблюдатели из Transparency International Georgia считают, что, с одной стороны, электронная система голосования усложняет подтасовки на участках, но с другой — приводит к тому, что чаще используются более неочевидные методы влияния на исход выборов.

Георгий Ониани объясняет: «Мы все еще очень бедная страна, поэтому многие люди финансово уязвимы. Например, включение в схему социального обеспечения может быть чем-то очень важным для человека. Или, если у человека есть небольшой бизнес, ему может быть нужна какая-то конкретная помощь от правительства. И вдруг ему отвечают: "Да, мы здесь, мы можем сделать это для вас". Или, например, человека лишили водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде. И тут ему возвращают права в обмен на галочку в бюлетене на выборах».

Известно, что по итогам дня выборов МВД начало расследовать дело по статье о фальсификации выборов из-за одного инцидента, попавшего на камеры: в Марнеульском муниципалитете мужчина протолкнул в урну стопку бюллетеней.

ЦИК не стал учитывать результаты с этого участка.

BBC
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