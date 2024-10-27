"Жертвы российской спецоперации". Президент Грузии Зурабишвили отказалась признать результаты выборов

Официальные итоги

По официальным данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Грузинская мечта» остается у власти на четвертый срок и получает большинство мест в парламенте. По итогам подсчета более 99% участков она набирает 53,9%, что позволяет ей сформировать правительство.

Бидзина Иванишвили и представители правящей партии на фоне фейерверка Фото: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP

Это больше, чем на предыдущих парламентских выборах — в 2020 и в 2016 году. Тогда «Мечта» получила менее половины голосов избирателей по пропорциональной системе, но победила почти во всех одномандатных округах.

Кроме «Грузинской мечты», в парламент официально проходят еще четыре оппозиционные силы. Это объединения «Коалиция за перемены», «Единство — Национальное Движение», «Сильная Грузия» и партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию».

Остальные тринадцать партий не преодолевают 5% избирательный барьер, необходимый для получения мест в парламенте.

Председатель избирательной комиссии Георгий Каландаришвили назвал прошедшую субботу днем исторического значения.

«Активность избирателей и тот факт, что процесс прошел фактически без помех, подтверждают, что избирательная администрация организовала выборы в соответствии с международными стандартами», — уверен Каландаришвили.

Данные ЦИК близки к экзитполу, проведенному по заказу проправительственного телеканала Imedi: согласно его данным, правящая партия получала 56%.

Но результаты сильно отличаются от экзитполов, которые проводились по заказу оппозиционных телеканалов Mtavari и Formula, согласно которым оппозиция в сумме получала больше мандатов, чем «Мечта».