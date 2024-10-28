Швейцарцы хотят провести референдум: нужно ли им "Евровидение" за 40 млн евро?

Не секрет, что Швейцария - это страна, где очень любят проводить референдумы по любому вопросу. Не минула сия чаша и конкурс "Евровидение".



Так как в 2024 году Швейцария выиграла Евровидение, следующее песенное мероприятие должно было пройти в этой стране, а именно – в Базеле.



Инициатором голосования выступила клерикально-консервативная партия Федеральный демократический союз (EDU).



Кантон проголосует за или против выделения бюджетных денег на Евровидения в 2025 году в размере 37,5 миллионов франков (около 40 млн евро). Для инициации референдума было достаточно собрать 2000 подписей, но собрали свыше 4000. Референдум пройдёт 24 ноября 2024 года.



Как пишет портал "Швейцария Деловая", EDU считает, что город мог бы найти гораздо лучшее применением этим деньгам и в принципе не имеет никаких возражений против музыки. Однако "Евровидение уже давно имеет мало общего с музыкальным шоу. Вместо этого оно превратилось в инструмент политической и идеологической пропаганды." К тому же налицо двойные стандарты и вообще - риски для безопасности. Глава партии упомянул и антисемитские угрозы в адрес участницы из Израиля и "сатанинское" выступление "практикующей ведьмы" ирландки Бэмби Таг на последнем конкурсе в Мальме, в то время как в 2013 году Швейцарской Армии Спасения (религиозная организация) участвовать запретили.



Что касается финансовых вопросов, то конкурс преподносят городу как источник прибыли для отелей и ресторанов. Но почему же тогда нет очереди из частных спонсоров, а хотят привлечь средства налогоплательщиков, недоумевают консерваторы.