Много лет флагманом латвийского бокса был Майрис Бриедис, который достиг вершин этого вида спорта - стал чемпионом мира, однако он уже завершил карьеру. Однако профессиональный бокс в Латвии по этой причине не закончился - у нас есть спортсмены, которые пытаются показать себя на международной арене. Латвийский боксер Ричард Болотник, который в свое время завоевал титул чемпиона Европы по версии WBO, в разговоре с TVNET+ указал, что он хочет провести бой против Ральфа Вилцанса. "Он - первый номер, я - второй. Это была бы бомба!" Болотник также рассказал, что он помнит из боя против боксера из топ-10 мирового рейтинга Энтони Ярда, на вызов которого на прошлой неделе согласился Вилцанс.