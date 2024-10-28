Много лет флагманом латвийского бокса был Майрис Бриедис, который достиг вершин этого вида спорта - стал чемпионом мира, однако он уже завершил карьеру. Однако профессиональный бокс в Латвии по этой причине не закончился - у нас есть спортсмены, которые пытаются показать себя на международной арене. Латвийский боксер Ричард Болотник, который в свое время завоевал титул чемпиона Европы по версии WBO, в разговоре с TVNET+ указал, что он хочет провести бой против Ральфа Вилцанса. "Он - первый номер, я - второй. Это была бы бомба!" Болотник также рассказал, что он помнит из боя против боксера из топ-10 мирового рейтинга Энтони Ярда, на вызов которого на прошлой неделе согласился Вилцанс.
Еще довольно недавно в полутяжелом весе по рейтингу BoxRec в Латвии лидером был Болотник, однако в последнее время вперед вырвался Вилцанс. Ожидается ли интригующая дуэль двух латвийских боксеров? TVNET+ задал этот вопрос Ричарду Болотнику.
Разговор в Болотником состоялся в момент, когда он находился в Германии, где помогал боксеру готовиться к поединку. Он не раскрыл, какому конкретно боксеру помогает.