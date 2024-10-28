Остапенко достигла нового рекорда в мировом парном рейтинге

Остапенко поднялась на две позиции в парном рейтинге и на этой неделе заняла четвертое место, что стало для нее новым рекордом в карьере.

Украинская партнерша латвийской теннисистки Людмила Киченок занимает третью, самую высокую в ее карьере, позицию в парном рейтинге.

Лидером парного рейтинга является Катержина Синякова из Чехии, второе место занимает Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.

Остапенко в паре с Киченок в парной игре уже гарантировала себе участие в заключительном турнире сезона.

27-летняя Остапенко занимает 15-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде, что на 10 позиций ниже ее карьерного рекорда.

По сравнению с предыдущей неделей вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая опустилась в рейтинге на шесть позиций и теперь занимает 131-ю позицию.

Анастасия Севастова и Диана Марцинкевича потеряли по 10 позиций каждая, занимая теперь 373-е и 391-е места соответственно.

Камилла Бартоне потеряла шесть позиций (509-е место), а Даниэла Висмане опустилась на 10 позиций (589-е).

Топ-3 рейтинга одиночного разряда не изменилась с прошлой недели - лидирует белоруска Арина Соболенко, за ней следуют полька Ига Швентек и американка Кори Гауфф.

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