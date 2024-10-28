В парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) первая ракетка Латвии Алена Остапенко установила новый рекорд карьеры, согласно свежему рейтингу WTA.
Остапенко достигла нового рекорда в мировом парном рейтинге
Остапенко поднялась на две позиции в парном рейтинге и на этой неделе заняла четвертое место, что стало для нее новым рекордом в карьере.
Украинская партнерша латвийской теннисистки Людмила Киченок занимает третью, самую высокую в ее карьере, позицию в парном рейтинге.
Лидером парного рейтинга является Катержина Синякова из Чехии, второе место занимает Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.
Остапенко в паре с Киченок в парной игре уже гарантировала себе участие в заключительном турнире сезона.
27-летняя Остапенко занимает 15-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде, что на 10 позиций ниже ее карьерного рекорда.
По сравнению с предыдущей неделей вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая опустилась в рейтинге на шесть позиций и теперь занимает 131-ю позицию.
Анастасия Севастова и Диана Марцинкевича потеряли по 10 позиций каждая, занимая теперь 373-е и 391-е места соответственно.
Камилла Бартоне потеряла шесть позиций (509-е место), а Даниэла Висмане опустилась на 10 позиций (589-е).
Топ-3 рейтинга одиночного разряда не изменилась с прошлой недели - лидирует белоруска Арина Соболенко, за ней следуют полька Ига Швентек и американка Кори Гауфф.
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