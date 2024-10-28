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Alexandra Nekrasova

"Вопрос ценностей": глава ЛБС - об участии Тиммы в российском турнире

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Бывший игрок сборной Латвии по баскетболу Янис Тимма
Бывший игрок сборной Латвии по баскетболу Янис Тимма Фото: Paula Čurkste/LETA

Возможное участие латвийского баскетболиста Яниса Тиммы в турнире, организованном российской букмекерой компанией "Лига Ставок", - это, прежде всего, вопрос ценностей, заявил в понедельник, 28 октября, в беседе с агентством LETA генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза (ЛБС) Каспар Ципрус.

Ранее сообщалось, что организаторы турнира опубликовали в своем аккаунте в Instagram разговор с Тиммой, в котором он подтверждает, что примет участие в турнире Media Basket, организованном "Лигой Ставок".

"Прежде всего нужно выяснить, не является ли эта новость фейковой", - подчеркнул Ципрус. - "Если это правда, то латвийское законодательство предусматривает принятие мер в таких случаях".

Генеральный секретарь ЛБС напомнил, что баскетбольное сообщество обычно остро реагирует на события, связанные с Украиной.

"Думаю, неважно, на профессиональном или коммерческом турнире выступает латвийский спортсмен в России. В данном случае речь идет о ценностях", - заявил Ципрус.

В аккаунте Spelet.lv NBA Latvija на платфоме X упоминается, что Тимма будет представлять команду Alikson.

Законодательство предусматривает, что Тимма больше не сможет выступать за сборную Латвии, если продолжит баскетбольную карьеру в России.

В Media Basket игры ведутся в формате три на три (3х3), но игра ведется на двух корзинах вместо одной. Это уже четвертый сезон проекта. В этом сезоне игры проходят с 12 октября по 23 ноября.

Прошедшим летом Тимма представлял сборную Латвии на отборочном турнире Парижских Олимпийских игр, проходившем в Риге.

Всего за карьеру 32-летний спортсмен в составе сборной Латвии провел 56 матчей и набирал в среднем 9,2 очка.

В 2010 году он был одним из лидеров сборной Латвии U-18 на чемпионате Европы, где команде удалось завоевать бронзовые медали.

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