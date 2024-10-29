Испанский футболист Родри стал обладателем "Золотого мяча"

Также во время церемонии раздали и другие награды. Так, например, 17-летний вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль стал обладателем премии Kopa Trophy, которая вручается лучшему футболисту года в возрасте до 21 года.

Ламин Ямаль стал чемпионом Европы в составе национальной сборной Испании. В сезоне 2024/25 на его счету 6+7 по системе гол+пас в 14-ти матчах за "Барселону".

Нападающие Гарри Кейн из "Баварии" и Килиан Мбаппе из "Реала" стали обладателями "Трофея Герда Мюллера", который вручается самому результативному футболисту года по версии журнала France Football. В сезоне-2023/24 оба футболиста забили по 52 мяча во всех турнирах.

Кейн лично получил награду, в то время как Мбаппе в Париж не приехал. По данным СМИ, "Реал" бойкотировал церемонию после того, как узнал, что "Золотой мяч" не будет вручен игроку мадридского клуба.

Приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года завоевал голкипер "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. Трофей Яшина вручается с 2019 года. В 2023-м приз также завоевал Мартинес.

"Реал Мадрид" был признан лучшей командой года по версии France Football. В прошлом сезоне «Мадрид» выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании. У женщин аналогичный приз забрала "Барселона".

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти на мероприятии журнала France Football удостоен приза лучшему тренеру сезона. На награду также претендовали Хаби Алонсо ("Байер"), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

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