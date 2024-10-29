ВИДЕО "Он просто следует за своей любовью". Глава LBS не видит политики в поступке Тиммы

Проект Media Basket проходит уже в четвертый раз и стартовал 12 октября, а продлится до 23 ноября. Как сообщает NBA Latvija порталу Spelet.lv, игры проходят в формате на два кольца, что добавляет турниру зрелищности.

Тимма, впервые выступивший за латвийскую сборную в 2014 году, провел в ее составе 35 официальных матчей, набрав 338 очков. В общей сложности он сыграл 56 матчей за сборную, набрав 513 очков.

Последний раз он вышел на площадку за сборную на Олимпийском квалификационном турнире в Париже, проходившем в Риге в июле, где команда Латвии не сумела завоевать путевку на Игры.

Прошлый сезон Тимма начинал в Турции, играя за клуб "Дарюшшафака", а завершил в испанском "Обрадойро", где играл вместе с Янисом Стрелниексом.

Частично сезон 2022/2023 он провел без клуба, после чего выступил в Пуэрто-Рико за "Гризес Умакао". Однако, после четырех матчей его контракт с клубом был расторгнут, и вскоре Тимма присоединился к команде Aliens в американской лиге Big3.

В сезоне 2021/2022 Тимма провёл часть времени в составе российского клуба "УНИКС Казань", сыграв три матча в Евролиге. Позже он перешел в G-лигу НБА, где выступал за "Лейкленд Мэджик". В течение своей карьеры он также играл за "Олимпиакос" (Пирей), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Басконию" (Витория) и "Химки" (Московская область). В Латвии Тимма представлял такие клубы, как "АСК Рига", "Лиепая", "Вентспилс" и "ВЭФ Рига".

Видео: интервью с главой LBS в утренней передаче "900 секунд"

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