Председатель Латвийской баскетбольной ассоциации (LBS) Каспарс Ципрусс прокомментировал неожиданное решение Яниса Тиммы уехать в Россию. В интервью утреннему шоу TV3 "900 секунд" Ципрусс признался, что такой шаг стал для него полной неожиданностью.
ВИДЕО ⟩ "Он просто следует за своей любовью". Глава LBS не видит политики в поступке Тиммы
Новость о решении Тиммы появилась в воскресенье, 27 октября, когда организаторы турнира Liga Stavok опубликовали видео с баскетболистом, где тот подтверждает свое участие в проекте Media Basket.
Ципрусс отметил, что хотя у спортсмена, вероятно, были трудности в личной жизни, он не ожидал, что Тимма решится поехать в Россию.
Ципрусс также напомнил, что латвийская баскетбольная среда крайне чувствительна к вопросам, связанным с конфликтом в Украине.
"Неважно, идет ли речь о профессиональных соревнованиях или коммерческом турнире, - подчеркнул он. - Здесь все упирается в ценности".
При этом Ципрусс исключил политический подтекст в решении Тиммы: "Янис просто слепо следует за своей любовью".
"Это его личный выбор, и каждый поступает по-своему. Кто-то дерется в баре ради любимой, кто-то готов на большее. Янис выбрал свой путь".
Глава LBS подтвердил, что участие Тиммы в турнире в России закрывает ему дорогу в сборную Латвии.
Уже известно, что в рамках Media Basket Тимма будет играть за команду Alikson.
Турнирные правила предполагают, что каждая команда выставляет по три игрока, а игра длится десять минут.
Проект Media Basket проходит уже в четвертый раз и стартовал 12 октября, а продлится до 23 ноября. Как сообщает NBA Latvija порталу Spelet.lv, игры проходят в формате на два кольца, что добавляет турниру зрелищности.
Тимма, впервые выступивший за латвийскую сборную в 2014 году, провел в ее составе 35 официальных матчей, набрав 338 очков. В общей сложности он сыграл 56 матчей за сборную, набрав 513 очков.
Последний раз он вышел на площадку за сборную на Олимпийском квалификационном турнире в Париже, проходившем в Риге в июле, где команда Латвии не сумела завоевать путевку на Игры.
Прошлый сезон Тимма начинал в Турции, играя за клуб "Дарюшшафака", а завершил в испанском "Обрадойро", где играл вместе с Янисом Стрелниексом.
Частично сезон 2022/2023 он провел без клуба, после чего выступил в Пуэрто-Рико за "Гризес Умакао". Однако, после четырех матчей его контракт с клубом был расторгнут, и вскоре Тимма присоединился к команде Aliens в американской лиге Big3.
В сезоне 2021/2022 Тимма провёл часть времени в составе российского клуба "УНИКС Казань", сыграв три матча в Евролиге. Позже он перешел в G-лигу НБА, где выступал за "Лейкленд Мэджик". В течение своей карьеры он также играл за "Олимпиакос" (Пирей), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Басконию" (Витория) и "Химки" (Московская область). В Латвии Тимма представлял такие клубы, как "АСК Рига", "Лиепая", "Вентспилс" и "ВЭФ Рига".
Видео: интервью с главой LBS в утренней передаче "900 секунд"
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