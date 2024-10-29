Умерла легенда латвийского мотоспорта Зента Кришьяне-Решетник

Кришьяне-Решетник была двукратным чемпионом Латвии по мотокроссу и трехкратным чемпионом Прибалтийских республик и Латвии в шоссейных гонках, а также завоевал несколько медалей СССР. С 1980 по 1990 год она также была старшим тренером национальной сборной Латвии по мотогонкам.