Бывшая латвийская гонщица Зента Кришьяне-Решетник скончалась в выходные в возрасте 86 лет, сообщает Латвийская федерация мотоспорта (LaMSF).
Умерла легенда латвийского мотоспорта Зента Кришьяне-Решетник
Кришьяне-Решетник была двукратным чемпионом Латвии по мотокроссу и трехкратным чемпионом Прибалтийских республик и Латвии в шоссейных гонках, а также завоевал несколько медалей СССР. С 1980 по 1990 год она также была старшим тренером национальной сборной Латвии по мотогонкам.
В 2018 году Кришьяне-Решетник получила награду LaMSF "За многолетний вклад в мотоспорт", а в 2019 году - "Крест признания".
Прощание с Кришьяне-Решетник состоится в Большом зале Рижского крематория 1 ноября в 12:00.
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