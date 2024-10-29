Стал известен маршрут Tour de France 2025 года

В предыдущие несколько лет спортсменам приходилось пересекать французскую границу во время гонки.

В следующем году соревнования начнутся 5 июля в Лилле, и первые три этапа пройдут по северу Франции. Затем пелотон отправится на юг через Бретань и Центральный массив.

Второй индивидуальный этап пройдет в Пиренеях, а в последнюю неделю гонки состоятся три горных финиша, в том числе на легендарной горе Ванту.

Велопробег протяженностью 3 320 километров завершится 27 июля на Елисейских полях в Париже. Этим летом Tour de France завершился в Ницце, так как Париж готовился к летним Олимпийским играм.

Победителем Tour de France в этом году стал словенец Тадей Погачар.

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