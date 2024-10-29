Престижная гонка Tour de France в 2025 году будет проводиться исключительно на территории Франции, объявили организаторы гонки во вторник.
Стал известен маршрут Tour de France 2025 года
В предыдущие несколько лет спортсменам приходилось пересекать французскую границу во время гонки.
В следующем году соревнования начнутся 5 июля в Лилле, и первые три этапа пройдут по северу Франции. Затем пелотон отправится на юг через Бретань и Центральный массив.
Второй индивидуальный этап пройдет в Пиренеях, а в последнюю неделю гонки состоятся три горных финиша, в том числе на легендарной горе Ванту.
Велопробег протяженностью 3 320 километров завершится 27 июля на Елисейских полях в Париже. Этим летом Tour de France завершился в Ницце, так как Париж готовился к летним Олимпийским играм.
Победителем Tour de France в этом году стал словенец Тадей Погачар.
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