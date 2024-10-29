"Возможно, у отца было последнее желание, но...": Сын Харальда Васильева - о конце жизни хоккеиста

"Отец и мама Велга жили со мной в Германии. Мои родители были вынуждены переехать сюда из-за лучшего медицинского обслуживания. Ситуация была нелегкой. У отца был рак, а некоторое время назад у него случился инсульт. Было проведено несколько операций... Мама ухаживала за папой все последние годы", - рассказывает Герберт.

"Возможно, у отца было последнее желание, но болезнь настолько завладела им, что он под конец не мог говорить. 72 года - не срок для ухода из жизни, но, к сожалению, это случилось", - с грустью говорит Герберт.

Васильев был главным тренером сборной Латвии с 1999 по 2001 год, помог ей занять восьмое место на чемпионате мира 2000 года в Санкт-Петербурге и квалифицироваться на Олимпийские игры 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

Он также тренировал сборную в олимпийском отборочном турнире 2018 года, сменив Леонида Береснева перед самым началом турнира.

За свою карьеру Васильев тренировал команды высшей лиги Германии (DEL) "Крефельд Пингвин", дортмундский EHC, а также латвийские клубы "Рига 2000" и "Земгале/LLU".

Хоккеист выступал за рижский RVR и рижское "Динамо".

Его брат Эдмунд Васильев также был тренером и игроком в хоккей. Тренером стал и его сын Герберт Васильев, сделавший серьезную карьеру профессионального хоккеиста в Германии и Северной Америке.

Подробнее читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 29 октября.

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