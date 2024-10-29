Видео В Москве из-под земли забил коричневый "фонтан" высотой с многоэтажку

Даже теплая осень не может уже помочь. В Москве (Коммунарка) прорыв ЖКХ! Это только начало pic.twitter.com/NiCu5LPvO3

Telegram-канал Nexta сообщил, что в соцсетях распространяются снятые жителями видео у жилого комплекса "Новая звезда" в поселке Коммунарка в Москве. Сообщается, что произошло серьезное повреждение коммуникаций, в результате чего этот "фонтан" забил из-под земли.