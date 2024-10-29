В понедельник, 28 октября, в Москве из-под земли забил коричневый "фонтан", достигший высоты находящегося рядом многоэтажного дома, пишет Apollo.lv со ссылкой на российские СМИ.
Видео ⟩ В Москве из-под земли забил коричневый "фонтан" высотой с многоэтажку
Даже теплая осень не может уже помочь. В Москве (Коммунарка) прорыв ЖКХ! Это только начало pic.twitter.com/NiCu5LPvO3— Ступин Евгений (@advokat_stupin) October 28, 2024
Telegram-канал Nexta сообщил, что в соцсетях распространяются снятые жителями видео у жилого комплекса "Новая звезда" в поселке Коммунарка в Москве. Сообщается, что произошло серьезное повреждение коммуникаций, в результате чего этот "фонтан" забил из-под земли.
В Новой Москве открылся еще один фонтан. Это же просто вода грязная, правда? pic.twitter.com/FbuGVPEfBe— IanMatveev (@ian_matveev) October 28, 2024
По словам очевидцев, до появления "фонтана" они услышали громкий хлопок. Для ликвидации последствий аварии на место происшествия прибыли спасательные службы.
Инцидент произошел на территории строительных работ нового жилого комплекса.
"Хлопок был ужасно громким. Мои дети побежали прятаться", - рассказала местная жительница Динара.
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