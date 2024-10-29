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Видео В Москве из-под земли забил коричневый "фонтан" высотой с многоэтажку

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Фото: Ekrānuzņēmums no video/Apollo.lv kolāža

В понедельник, 28 октября, в Москве из-под земли забил коричневый "фонтан", достигший высоты находящегося рядом многоэтажного дома, пишет Apollo.lv со ссылкой на российские СМИ.

Telegram-канал Nexta сообщил, что в соцсетях распространяются снятые жителями видео у жилого комплекса "Новая звезда" в поселке Коммунарка в Москве. Сообщается, что произошло серьезное повреждение коммуникаций, в результате чего этот "фонтан" забил из-под земли.

По словам очевидцев, до появления "фонтана" они услышали громкий хлопок. Для ликвидации последствий аварии на место происшествия прибыли спасательные службы.

Инцидент произошел на территории строительных работ нового жилого комплекса.

"Хлопок был ужасно громким. Мои дети побежали прятаться", - рассказала местная жительница Динара.

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