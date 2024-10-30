Священник Алексей Уминский, которого принято называть представителем либерального крыла русского православия, хоть сам он и смеется над этим, называя либеральностью исключительно адекватность, выступил в Таллинне. После лишения в Москве сана за пацифизм священник живет и работает в Париже. Корреспондент Rus.Postimees встретился с Уминским, чтобы поговорить о том, чем отличаются верующие в разных странах, что не так с коллективной виной и ответственностью русских, и почему лишение человека иронии - преступление.