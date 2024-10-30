КНДР отправила войска в Россию: имеет ли она право и можно ли ее остановить?

"Российская тень над Корейским полуостровом"

НАТО призвала Россию и КНДР немедленно прекратить совместные военные действия. Углубление их военного сотрудничества - угроза как для евроатлантической безопасности, так и для Индо-Тихоокеанского региона, убежден генсек альянса Рютте. Он уже не раз указывал, что взамен Пхеньян может потребовать от России аналогичной поддержки, поэтому союзники по НАТО обсуждают расширение сотрудничества со странами этого региона.

"Российская тень нависла над Корейским полуостровом", - говорит Марина Мирон. Но, по ее мнению, защитить Южную Корею НАТО было бы очень сложно. "Сдерживание НАТО провалилось, у альянса нет конкретной стратегии, как справиться с Россией, а теперь к ней присоединяется Северная Корея, что еще больше усложняет стратегическую ситуацию для НАТО", - подытожила она.

Каким может быть ответ Запада

На этом фоне Североатлантический альянс и его партнеры говорят и об усилении военной поддержки Украины. Так, например, Южная Корея до сих пор поставляла украинцам только нелетальные виды вооружений, но теперь не исключает пересмотра этой позиции.

На поддержку российской агрессии со стороны Пхеньяна "будет дан соответствующий ответ", согласованный с международными партнерами, пообещали в Евросоюзе. В этом контексте 4 ноября состоится стратегический диалог ЕС - Южная Корея, сопредседательствовать в котором будет верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

Первым шагом, безусловно, могут стать новые или более жесткие санкции, считает Верена Джексон. Хотя, как и многие наблюдатели, она задается вопросом, окажут ли они желаемый эффект на и так обложенный эмбарго Пхеньян. Впрочем, собеседники DW в брюссельских кулуарах убеждены, что такой потенциал есть в отношении России.

А если будет сделан вывод, что Северная Корея, как и Россия, нарушает запрет на агрессивную войну, отправляя своих солдат, то это будет считаться военным преступлением, которое может привести в Международный уголовный суд, говорит юрист.

"Вместе с тем, нынешняя ситуация вновь подчеркивает все более обостряющуюся проблему того, что международное право может игнорироваться государствами легко и безнаказанно", - резюмирует она.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!