Видео Вера Брежнева стала проводницей поезда. Но только на один день

В своем Instagram звезда и бывшая участница группы "ВИА Гра" опубликовала видео, в котором показала, как прошел ее рабочий день в роли проводницы. Артистка заменила одного из проводников поезда и выполняла все его обязанности, включая встречу пассажиров и проверку билетов, а также предлагала пассажирам постельное белье и напитки.

Брежнева призналась, что давно мечтала попробовать себя в роли проводника. Так, по ее словам, ей удалось закрыть свой давний гештальт, т. к. в свое время она училась в Днепровском университете железнодорожного транспорта.

"Закрыла свой давний гештальт вместе с "Укрзализныцей". Когда я училась в Днепровском институте инфраструктуры и транспорта, друзья шутили, что из меня получится или проводница, или стрелочница. Стала певицей, институт не окончила, но любовь к железнодорожному транспорту осталась со мной навсегда. Поэтому я без раздумий согласилась на предложение выйти в рейс вместо одной из проводниц", - прокомментировала видео Брежнева.