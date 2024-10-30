VEF Rīga хотел бы привлечь в команду больше латвийских баскетболистов, но есть много препятствий, в том числе финансовых, признался после матча Лиги чемпионов ФИБА главный тренер рижской команды Мартиньш Гулбис.
Во вторник, 29 октября, VEF Rīga на своем поле проиграл в третьем матче главного турнира Лиги чемпионов Международной федерации баскетбола (ФИБА) афинскому АЕК со счетом 69:80 (19:18, 14:19, 21:27, 15:16).
"Атмосфера на арене была хорошей, но мы не заслужили победу. В баскетбол надо играть не так. Мы не смогли адаптироваться к сильному сопернику. Мы допустили много ошибок - так здесь не выиграешь. Мы выглядели тяжелыми, медленными и довольно пассивными", - сказал Гулбис на пресс-конференции.
Рати Андроникашвили в своем первом матче за VEF Rīga набрал шесть очков за 24 минуты, но также допустил шесть ошибок. Гулбис признался, что дебют грузинского баскетболиста не был успешным.
Видео: Пресс-конференция после матча (на английском языке)
"В конце сезона кого-то либо уволили из клуба, либо он не может найти команду. Мы смотрели по финансовой ситуации. Нам нужен был один плеймейкер. Рати не играл уже полгода, но у него есть качества. Он хорошо показал себя на тренировках, но нам нужны результаты прямо сейчас", - рассказал Гулбис.
"Я хотел бы привлечь латвийских игроков. Я хотел бы видеть Яниса Стрелниекса в форме VEF Rīga. Он был первым игроком, к которому мы обратились и которого я хотел видеть. К сожалению, мы не смогли найти общий знаменатель", - продолжил тренер о привлечении игроков.
В прицеле команды раньше был и Янис Тимма, но он предпочел продолжить карьеру в России, навсегда потеряв тем самым возможность представлять сборную Латвии.
Гулбис подчеркнул, что решение Тиммы недопустимо и не совпадает с идентичностью VEF Rīga.
"К Янису Тимме мы обратились пару недель назад, и были некоторые переговоры. На данный момент это невозможно ни в каком виде", - заявил Гулбис.
Видео: Яркие моменты матча (на английском языке)
Боннский Telekom и рамат-ганский Maccabi проводят игру в среду. В подгруппе Е на счету АЕК две победы в трех матчах, у Telekom и Maccabi по одной победе в двух играх. VEF Rīga на данный момент провел три игры.
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