Во вторник, 29 октября, VEF Rīga на своем поле проиграл в третьем матче главного турнира Лиги чемпионов Международной федерации баскетбола (ФИБА) афинскому АЕК со счетом 69:80 (19:18, 14:19, 21:27, 15:16).

"Атмосфера на арене была хорошей, но мы не заслужили победу. В баскетбол надо играть не так. Мы не смогли адаптироваться к сильному сопернику. Мы допустили много ошибок - так здесь не выиграешь. Мы выглядели тяжелыми, медленными и довольно пассивными", - сказал Гулбис на пресс-конференции.

Рати Андроникашвили в своем первом матче за VEF Rīga набрал шесть очков за 24 минуты, но также допустил шесть ошибок. Гулбис признался, что дебют грузинского баскетболиста не был успешным.

Видео: Пресс-конференция после матча (на английском языке)

"В конце сезона кого-то либо уволили из клуба, либо он не может найти команду. Мы смотрели по финансовой ситуации. Нам нужен был один плеймейкер. Рати не играл уже полгода, но у него есть качества. Он хорошо показал себя на тренировках, но нам нужны результаты прямо сейчас", - рассказал Гулбис.