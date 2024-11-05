Фото и видео "Портит пейзаж!" Насыпь у солдатского кладбища под Тинужи вызвала возмущение

"На картинках может быть не выглядит так впечатляюще, но в жизни выглядит так, что там можно разместить бронетранспортер", - указывает Шпелис. "Информационный стенд тоже засыпан. Когда мы этот стенд устанавливали, мы смотрели, как он впишется в пейзаж, чтобы он не был слишком современным и кричащим в оформлении. Теперь, если вы захотите его прочитать, лучше всего это делать в лежачем положении"