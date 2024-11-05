"Это комично, но заодно и пугает", - говорит Каспар Шпелис, историк, руководитель центра культурного наследия Tīnūžu muiža, который в разговоре с TVNET не скрывает возмущения по поводу происходящего у кладбища павшим солдатам немецкой армии "Леястинужи". Там во время ремонта была создана большая насыпь, которая деградирует пейзаж и девальвирует реставрацию, проведенную на кладбище. Он готов бороться, чтобы эту насыпь убрали. "Это дело нужно исправить", - отмечает Шпелис.
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Фото и видео ⟩ "Портит пейзаж!" Насыпь у солдатского кладбища под Тинужи вызвала возмущение
"Моя цель - не создание негативных эмоций. Сотрудники предприятия Latvijas Valsts ceļi сделали действительно хорошую и долгожданную дорогу по направлению от Тинужи в Ропажи", - отметил Шпелис.
"На картинках может быть не выглядит так впечатляюще, но в жизни выглядит так, что там можно разместить бронетранспортер", - указывает Шпелис. "Информационный стенд тоже засыпан. Когда мы этот стенд устанавливали, мы смотрели, как он впишется в пейзаж, чтобы он не был слишком современным и кричащим в оформлении. Теперь, если вы захотите его прочитать, лучше всего это делать в лежачем положении"