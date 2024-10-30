"Россия считает, что очень сильна, но если бы мы хотели захватить их атомную электростанцию, мы бы это сделали", - сказал президент.

"Мы могли бы это сделать, но мы этого ни минуты не хотели, потому что понимаем, что это означает стать такими же, как Россия", - пояснил Зеленский.

"Мы не оккупируем их критическую инфраструктуру, как они это сделали с Запорожской АЭС", - подчеркнул он.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!