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Alexandra Nekrasova

Зеленский: украинцы могли захватить Курскую АЭС (2)

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Курская АЭС
Курская АЭС Фото: @Treadstone71LLC/"X"

Украинские войска могли бы захватить Курскую АЭС, если бы Киев этого захотел, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью СМИ Северных стран.

"Россия считает, что очень сильна, но если бы мы хотели захватить их атомную электростанцию, мы бы это сделали", - сказал президент.

"Мы могли бы это сделать, но мы этого ни минуты не хотели, потому что понимаем, что это означает стать такими же, как Россия", - пояснил Зеленский.

"Мы не оккупируем их критическую инфраструктуру, как они это сделали с Запорожской АЭС", - подчеркнул он.

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