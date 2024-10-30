Футболисты RFS в третий раз выиграли Кубок Латвии

В финальном матче, который прошёл на рижском стадионе LNK Sporta Parks, футболисты RFS в дополнительное время одержали победу над "Аудой" - 4:2.

На 8-й минуте встречи португалец Бруно Таварес вывел "Ауду" вперёд, а всего десять минут спустя сенегалец Мор Талла Гайе сделал счёт 2:0. В компенсированное к первому тайму время Марцис Ошс сократил отставание в счёте, а за шесть минут до конца второго тайма Даниель Балодис сравнял счёт на табло.

В дополнительное время футболистам RFS дважды удалось отправить мяч в сетку ворот "Ауды" - на 109-й минуте гол забил камерунец Ростан Нджики, а на 120+4 минуте Стефан Панич установил окончательный счёт на табло.

"Ауда" и RFS играли в финале Кубка Латвии в 2022 году. Тогда победу праздновала "Ауда" (1:0), завоевав этот трофей впервые в своей истории. Футболисты RFS в этом году дошли до финала Кубка Латвии в четвёртый раз подряд, но после победы в 2021 году рижане дважды уступали в решающих матчах. Теперь на счету RFS три победы в Кубке Латвии по футболу.

В этом сезоне RFS и "Ауда" встречались четыре раза. В первых трёх матчах победу праздновали рижане (2:1, 2:1 и 3:1), а в последнем поединке, менее двух недель назад, "Ауда" выиграла со счётом 2:1.

В прошлом году обладателем Кубка Латвии стала "Рига", которая в финале одержала победу над RFS в серии пенальти.

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