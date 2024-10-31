В выходные пройдет хоккейный матч памяти Сергея Жолтока

Начало матча в ледовом холле "Даугава" запланировано на 12:30.

В рамках памятной игры сразятся команды бывших игроков клуба "Рига-2000" и сборной Латвии, а также сборная друзей и одноклубников Жолтока.

В составе основной команды на лед выйдут Гиртс Анкипанс, Артис Аболс, Юрис Опульскис, Ренарс Валтерс, Марек Ясс, Мартиньш Ципулис, Айгарс Миронович, Кришьянис Редлихс, Микелис Редлихс, Андрей Игнатович, Олег Сорокин, Максим Широков и Родриго Лайвиньш, а за сборную друзей и соратников Жолтока сыграют Дмитрий Искров, Виктор Моисейков, Александр Семенов, Эдуард Ревняга и другие.

Жолток был одним из самых ярких нападающих латвийского хоккея времен независимости и одним из первых латвийских игроков в Национальной хоккейной лиге. Он провел за сборную 42 матча, забил 29 голов и сделал 21 результативную передачу. В составе сборной Латвии по хоккею Жолток участвовал в шести чемпионатах мира.

3 ноября 2004 года во время матча команды "Рига-2000" в Минске у 31-летнего хоккеиста остановилось сердце.

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