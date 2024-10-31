Фото Полиция ищет подозреваемого в тяжком преступлении

Правоохранительные органы просят ознакомиться с фотографией мужчины и отозваться всех, кто может знать этого человека или его возможное местонахождение.

Передать полиции информацию можно, позвонив по телефону 28701106, 67500708 или 110.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

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