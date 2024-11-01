Молитвы, не бриться перед соревнованиями, не перекусывать рыбными продуктами - это лишь часть ритуалов, которым следуют спиннингисты, завоевавшие для Латвии серебряную и бронзовую медали на 15-м чемпионате мира по спиннингу с лодок.

В Ирландию от Латвии в этом году отправилась команда из семи человек: менеджер сборной Янис Зариньш, капитан Янис Мангулис, спортсмены Александр Зарецкий и Руслан Баранов, Виталий Вилцанс и Станислав Осипов, а также резервный игрок Раймонд Бигачс.

Руслан, один из серебряных призеров, рассказывает, что к рыбалке его приобщил дедушка, который жил в маленьком городке в Украине. Он вспоминает, как поймал щуку весом 3 кг и провез ее через весь город на велосипеде. "Хотя рыба весила всего 3 килограмма, в моем представлении маленького мальчика это был крокодил. Радость и гордость были похожи на те, которые я ощутил, когда выиграл..