На выходных состоится прощание с легендой латвийского хоккея Харальдом Васильевым

Те, кто придет попрощаться, могут взять с собой цветы, которые позже будут доставлены к месту упокоения Харальда Васильева.

Играя за рижское "Динамо", Васильев провел 15 сезонов, 10 из которых в высшей лиге, он тренировал многих местных игроков, а также много лет работал тренером в Германии, вписав, таким образом, свое имя в историю латвийского хоккея.

Васильев был главным тренером сборной Латвии с 1999 по 2001 год, помог ей занять восьмое место на чемпионате мира 2000 года в Санкт-Петербурге и квалифицироваться на Олимпийские игры 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

Васильев также тренировал сборную в олимпийском отборочном турнире 2018 года, сменив Леонида Береснева перед самым началом соревнований.

За свою карьеру Васильев тренировал команды высшей лиги Германии (DEL) "Крефельд Пингвин", дортмундский EHC, а также латвийские клубы "Рига 2000" и "Земгале/LLU".

Сам Васильев в свое время выступал за рижский клуб RVR и рижское "Динамо".

Его брат Эдмунд Васильев также был тренером и игроком в хоккей. Тренером стал и сын Харальда Васильева - Герберт Васильев, сделавший серьезную карьеру профессионального хоккеиста в Германии и Северной Америке.

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