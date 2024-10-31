Видео "Сказать, что я в шоке - ничего не сказать": в Плявниеках BMW срезала дорогу прямо по тротуару

По словам девушки, все произошло на улице Сахарова напротив супермаркета Maxima XXX. Судя по всему, водитель решила сэкономить время и не стоять в ожидании зеленого света, срезав путь по тротуару у светофора, где обычно стоят люди, и по газону.

"Сказать, что я в шоке - это ничего не сказать. У меня просто даже нет слов, чтобы описать мое возмущение. Я не понимаю, что у нее вообще было в голове, о чем она думала, чтобы так поступить. Она ехала с ребенком на переднем сиденье. Я так понимаю, они спешили в школу. Так поступать - это просто невозможно", - рассказала в Instagram девушка, сумевшая частично снять происшествие на видео.

"Обращаюсь ко всем водителям. Пожалуйста, думайте прежде всего о своей безопасности и окружающих в том числе!" - пишет она.

RUS TVNET обратился с видео в Государственную полицию, где получил следующий ответ:

"До сих пор это видео в поле зрения полиции не попадало. На видео видны признаки агрессивного вождения, видеоматериал передан в ответственное структурное подразделение и будет оценен".

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