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Видео "Сказать, что я в шоке - ничего не сказать": в Плявниеках BMW срезала дорогу прямо по тротуару

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Агрессивная езда в Плявниеках
Агрессивная езда в Плявниеках Фото: скриншот видео

В редакцию RUS TVNET обратилась читательница, которая пережила очень неприятные моменты, стоя на светофоре в Плявниеках. Ее чуть не сбила женщина на внедорожнике BMW, причем это произошло не на дороге.

По словам девушки, все произошло на улице Сахарова напротив супермаркета Maxima XXX. Судя по всему, водитель решила сэкономить время и не стоять в ожидании зеленого света, срезав путь по тротуару у светофора, где обычно стоят люди, и по газону. 

"Сказать, что я в шоке - это ничего не сказать. У меня просто даже нет слов, чтобы описать мое возмущение. Я не понимаю, что у нее вообще было в голове, о чем она думала, чтобы так поступить. Она ехала с ребенком на переднем сиденье. Я так понимаю, они спешили в школу. Так поступать - это просто невозможно", - рассказала в Instagram девушка, сумевшая частично снять происшествие на видео.

"Обращаюсь ко всем водителям. Пожалуйста, думайте прежде всего о своей безопасности и окружающих в том числе!" - пишет она.

RUS TVNET обратился с видео в Государственную полицию, где получил следующий ответ:

"До сих пор это видео в поле зрения полиции не попадало. На видео видны признаки агрессивного вождения, видеоматериал передан в ответственное структурное подразделение и будет оценен".

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