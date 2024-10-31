В Иране казнен мужчина с двойным гражданством Германии и Ирана

Она назвала случившееся в Иране "хладнокровным убийством", подчеркивающим, что иранский "неправовой режим действует со всей жестокостью и после недавней смены руководства". Казнь Шармахда "вновь показывает всю ужасающую гнусность неправового режима в Иране, которому ведом лишь язык шантажа, угроз и насилия", указала Бербок, добавив, что правительство ФРГ "постоянно и недвусмысленно давало понять, что казнь гражданина Германии будет иметь серьезные последствия". "Выводы теперь сделаны", - подчеркнула глава МИД ФРГ.

С закрытием трех генконсульств Ирана Германию покинут 32 иранских консульских работника. В дипломатической практике закрытие консульства считается особенно жесткой мерой. Германия редко прибегает к ней. В последний раз Германия пошла на такой шаг в 2022 году, когда закрыло российские генконсульства в знак протеста против войны РФ против Украины.

Сведение дипотношений к минимуму