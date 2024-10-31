Видео Тайсон продемонстрировал физическую подготовку перед дуэлью со скандальным Полом

Чуть более, чем через две недели 58-летний Тайсон проведет первый с 2005 года бой в профессиональном боксе. С тех пор он поддерживал себя в прекрасной физической форме. Четыре года назад Тайсон в выставочном поединке сразился с другой легендой бокса - Роем Джонсом-младшим.

У себя в соцсетях он опубликовал видео, на котором демонстрирует свою физическую подготовку.

TYSON IS READY #PaulTyson

Footage released today



Mike Tyson is in tremendous shape as his fight on Nov 15th against Jake Paul approaches.



Is Jake Paul in trouble? pic.twitter.com/BHEOIwVaZL — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) October 25, 2024

За время своей карьеры Тайсон провел 58 профессиональных боев, в которых одержал 55 побед, 44 из которых - нокаутом, и потерпел шесть поражений.

Тайсон считается одним из лучших спортсменов всех времен. Он стал первым боксером в истории, который объединил чемпионские пояса по версиям WBC, WBA и IBF, удачно защищая их в период с 1987 по 1990-й год.

Сказать, что 27-летний Пол менее опытный, чем Тайсон, было бы недостаточно. За свою профессиональную карьеру он провел всего 11 боев, в которых одержал десять побед. Пол прославился на интернет-платформах Vine и YouTube.

Его критикуют за бои с боксерами маленького роста или в возрасте.

Между Тайсоном и Полом - 31-летняя разница, которая является самой большой в истории профессионального бокса. Бой будет транслироваться на стриминговой платформе Netflix и пройдет на стадионе AT&T, вмещающем 80 тысяч зрителей.

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